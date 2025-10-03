Prestito d' onore per gli studenti universitari ecco come fare e da quando

Dal prossimo 4 novembre sarà attiva la piattaforma dell'Irfis per chiedere il prestito d'onore per studenti universitari. L'iniziativa è stata promossa dalla Democrazia Cristiana ed è stata approvata dalla giunta regionale. Ad annunciarlo, durante la Festa dell'Amicizia, in corso di svolgimento a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

prestito d onore studentiSicilia, prestito d’onore per gli universitari: fino a 10 mila euro - PALERMO – Via libera del governo Schifani al “Prestito d’onore per gli studenti universitari”, in attuazione della legge regionale 28 del 18 novembre 2024, che ha istituito un fondo da 6 milioni di ... Lo riporta msn.com

prestito d onore studentiUnict, prestito d’onore per universitari: destinato un fondo da 10 mila euro - In arrivo per il nuovo anno accademico il prestito d'onore destinato a tutti gli studenti universitari! Da catania.liveuniversity.it

