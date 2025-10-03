Prestito d' onore per gli studenti universitari ecco come fare e da quando
Dal prossimo 4 novembre sarà attiva la piattaforma dell'Irfis per chiedere il prestito d'onore per studenti universitari. L'iniziativa è stata promossa dalla Democrazia Cristiana ed è stata approvata dalla giunta regionale. Ad annunciarlo, durante la Festa dell'Amicizia, in corso di svolgimento a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: prestito - onore
Carenza di medici e personale sanitario: Patto per il Nord propone il prestito d'onore per gli universitari
Carenza di medici e personale sanitario: Patto per il Nord propone il prestito d'onore per gli universitari
Prestito d'onore agli studenti universitari, via libera della Regione che stanzia 6 milioni di euro
Sicilia, dalla Regione ok a prestito onore fino a 10mila euro a studenti universitari - facebook.com Vai su Facebook
Unict, prestito d'onore per universitari: destinato un fondo da 10 mila euro https://catania.liveuniversity.it/2025/09/26/unict-prestito-onore-universitari-fondo-10-mila-euro/… - X Vai su X
Sicilia, prestito d’onore per gli universitari: fino a 10 mila euro - PALERMO – Via libera del governo Schifani al “Prestito d’onore per gli studenti universitari”, in attuazione della legge regionale 28 del 18 novembre 2024, che ha istituito un fondo da 6 milioni di ... Lo riporta msn.com
Unict, prestito d’onore per universitari: destinato un fondo da 10 mila euro - In arrivo per il nuovo anno accademico il prestito d'onore destinato a tutti gli studenti universitari! Da catania.liveuniversity.it