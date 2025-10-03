Presentazione del libro Angela Daneu Lattanzi Le sue anime e la ricerca del colore
Lunedì 6 ottobre alle ore 16.30 presso la Sala delle Missioni della Biblioteca centrale della Regione siciliana verrà presentato il libro: "Angela Daneu Lattanzi. Le sue anime e la ricerca del colore”, a cura di Gaetano Bongiovanni, Maria Antonietta Spadaro, Anna Tschinke.Altri saggi di M. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: presentazione - libro
Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa
"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale
Presentazione del libro 'Cari equilibri'
Evento annullato La presentazione del libro “La salute mentale è politica”di Piero Cipriano, prevista per venerdì 3 ottobre, non si terrà. Abbiamo scelto di annullare l’incontro per una questione che ci riguarda da vicino: in questo momento riteniamo fondam - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del libro “Angela Daneu Lattanzi. Le sue anime e la ricerca del colore” - Antonella Balsano e Dario Lo Cicero. Come scrive palermotoday.it