Presentazione del libro Angela Daneu Lattanzi Le sue anime e la ricerca del colore

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 ottobre alle ore 16.30 presso la Sala delle Missioni della Biblioteca centrale della Regione siciliana verrà presentato il libro: "Angela Daneu Lattanzi. Le sue anime e la ricerca del colore”, a cura di Gaetano Bongiovanni, Maria Antonietta Spadaro, Anna Tschinke.Altri saggi di M. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentazione - libro

Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa

"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale

Presentazione del libro 'Cari equilibri'

Presentazione del libro “Angela Daneu Lattanzi. Le sue anime e la ricerca del colore” - Antonella Balsano e Dario Lo Cicero. Come scrive palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Angela Daneu