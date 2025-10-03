Presentazione a Napoli di Componere meridiano un volume di studi dedicato al compositore Enrico Renna

Napolitoday.it | 3 ott 2025

Napoli, 10 ottobre 2025 – L’associazione Nuovi Territori Sonori presenta, per la prima volta a Napoli, Componere meridiano, il volume di studi dedicato a Enrico Renna (Edizioni Il Sileno, 2023), curato da Daniela Tortora e Antonio Mastrogiacomo. L’iniziativa si svolgerà venerdì 10 ottobre, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

