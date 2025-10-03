Presentato il nuovo Master in digital marketing | dieci borse di studio messe a disposizione dalla Camera di commercio Chieti Pescara

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata la nuova edizione del master in Digital marketing, promosso dalla camera di commercio Chieti Pescara che mette a disposizione dieci borse di studio a copertura totale.Il master si rivolge a tre principali tipologie di soggetti: aziende che desiderano formare personale interno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentato - nuovo

UFFICIALE – Inter Women, presentato nuovo rinforzo in difesa

Sanità Digitale, l’Umbria punta sul futuro: presentato l’Ecosistema Digitale nel nuovo Piano Sociosanitario 2025-2030

Calcio Napoli, presentato il nuovo training kit 2025-26 – FOTO

presentato nuovo master digitalPresentato a studenti Unitorino il progetto My ESG Score - ESG e Responsabile d'Impatto" dell'Università di Torino, sarà disponibile per tutti a partire dal 17 ottobre, quando verrà lanciato ... Lo riporta libero.it

Totem Connected, presentato il nuovo progetto digitale per la comunicazione integrata - Gestito da remoto tramite piattaforma interna e app dedicata, il sistema consente rapido controllo in tutte le postazioni sul territorio nazionale contemporaneamente Roma, 19 maggio 2025 - Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Presentato Nuovo Master Digital