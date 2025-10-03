Presentato a Roma il Bilancio Sociale 2024 I numeri dell’Aci per l’Italia

Lo scorso 23 settembre è stato presentato a Roma, presso la sede dell’Automobile Club d’Italia il Bilancio Sociale 2024, predisposto come ogni anno dall'ACI in linea con le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Bilancio Sociale rappresenta una fotografia chiara e fedele di quanto realizzato dalla Federazione ACI a livello nazionale e locale, con particolare riferimento alle iniziative di maggiore valore sociale. Dalla lettura del documento si evince come l’Automobile Club d’Italia sia un’organizzazione moderna, digitale, con servizi e procedure altamente informatizzate, protagonista nella P. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentato a Roma il Bilancio Sociale 2024 I numeri dell’Aci per l’Italia

