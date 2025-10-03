Presentata la sesta edizione della Biennale di Architettura di Pisa

La Biennale di Architettura di Pisa giunge alla sua sesta edizione e sceglie come tema 'Nature', un argomento oggi imprescindibile per l’architettura e le città. Dal 10 ottobre al 16 novembre, Pisa diventerà un laboratorio diffuso, ospitando mostre, conferenze, lectio magistralis ed eventi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

