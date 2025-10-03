Premio Tenco 2025 ospiti i Baustelle Cristicchi Carone Tosca e molti altri
Tutti gli ospiti del Premio Tenco 2025, la rassegna dedicata alla canzone d’autore che si terrà Teatro Ariston di Sanremo. Si avvicina il Premio Tenco 2025, le cui tre serate al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) si terranno il 23, 24 e 25 ottobre. La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, manifestazione unica in Europa e al mondo e occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale, si tiene dal 1974 nella città del ponente ligure. Titolo di questa edizione Con la memoria, tema che verrà declinato durante tutta la rassegna con l’intento di indagare intorno ad alcuni fatti salienti della storia del Novecento che hanno avuto riflessi sulla musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Sono Goran Bregovic e Daniele Silvestri i primi vincitori annunciati del Premio Tenco alla Carriera. La consegna avverrà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, il 23, 24 e 25 ottobre, in occasione del Premio Tenco 2025. #PremioTenco #SIAE #dallapartedic - X Vai su X
Premio Tenco 2025 tra memoria e nuova canzone d'autore - Torna al Teatro Ariston di Sanremo, dal 23 al 25 ottobre, il Premio Tenco, rassegna della canzone d'autore che per l'edizione del 2025 ha scelto il titolo 'Con la memoria', per un programma che spazie ... Da ansa.it
La vincitrice della Targa Tenco, Caroline Pagani in scena a Milano - “ PAGANI PER PAGANI ” dell’attrice e cantante CAROLINE PAGANI ha ottenuto la vittoria della Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto per la produzione del doppio album dedicato al fratello ... Si legge su radiowebitalia.it