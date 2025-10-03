Premio Nobel per la Pace a Flotilla | è scattata la ridicola campagna di sinistra Come per Obama il guerrafondaio
Pronto, partenza, via alla Flotilla: è scattata l’operazione “Premio Nobel per la Pace” ai navigatori che speravano di raggiungere Gaza, ovviamente con la modalità preferite dalla sinistra: i buoni li scelgono solo dalla loro parte, se la pace si farà in Medio Oriente non sarà merito di Donald Trump ma di quelli che hanno provato a portare gli aiuti umanitari ai palestinesi, anche a costo di far saltare la stessa trattativa di pace. Due giorni fa una parlamentare del M5S aveva lanciato sulla piattaforma change.or g, oggi “Il Fatto Quotidiano” si aggancia subito con una lettera aperta di uno scrittore arabo e una missiva di un lettore nella rubrica della posta a Travaglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
