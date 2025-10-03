Premio letterario Il Delfino Vince Giovanni Braida con il suo La via Lattea

Giovanni Braida ha vinto, con il romanzo "La via lattea", la XXIII edizione del premio letterario nazionale "Il Delfino" organizzato dalla Pro Loco Litorale Pisano. Al secondo posto si è classificato Franco Allegranzi ("Code per curiosi e altre storie"), al terzo Cesare Viodano ("Mezzascopata va alla guerra"). Il premio speciale "Simonetta Zucchelli" è andato a Simone Fruzzetti con il romanzo "La danza del falco". La giuria che ha decretato i lavori vincitori era formata da Patrizia Paoletti (presidente), Laura Argelati, Alessandro Nundini, Alessandro Scarpellini, Roberto Sonnini, Elena Tangheroni, Fabrizio Tangheroni, Alessia Trovato, Francesca Zucchelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

