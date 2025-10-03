Premio Ghislieri al magistrato Laura Tomasi
"È un riconoscimento inaspettato che mi riempie il cuore, e riceverlo dal Collegio Ghislieri, dove mi sono formata, lo rende ancora più prezioso: è come tornare a casa". Laura Tomasi, 45 anni, magistrato in servizio nella Corte costituzionale come assistente di studio nonché Focal point della Corte costituzionale per il Superior Courts Network istituito tra la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e le Alte Corti degli Stati membri del Consiglio d’Europa ha commentato così il premio Ghislieri che le è stato conferito ieri. Ghisleriana dal 1999, dopo la laurea con lode in Giurisprudenza all’Università di Pavia (2003) e il diploma con lode allo Iuss nella classe di scienze sociali (2004), ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto internazionale all’Università di Milano (2007). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I diritti al centro del premio Ghislieri. Due i riconoscimenti
