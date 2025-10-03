Premier League | Arsenal v West Ham
Arsenal v West Ham – Anteprima della partita. L'Arsenal inizierà come favoriti pesanti contro un balbettoso West Ham mentre l'azione della Premier League ritorna agli Emirati. I Gunners hanno raccolto una vittoria di routine in Champions League a metà settimana e possono andare in cima al tavolo – almeno per alcune ore – con un'altra vittoria in casa qui. West Ham ha iniziato male e ha già cambiato il loro manager, ma hanno vinto nelle ultime due visite in Arsenal. Tutti e quattro i punti raccolti in Premier League in questa stagione sono stati anche in viaggio, quindi forse i fan di Hammers saranno felici di essere di nuovo lontano da casa questo fine settimana.
