Predator | Badlands il regista vuole il ritorno di Arnold Schwarzenegger nel franchise | Ci siamo incontrati

Mentre manca ormai poco all'arrivo nelle sale del nuovo capitolo della saga horror fantascientifica, il regista sta cercando di accontentare i fan di vecchia data Predator: Badlands è il nuovo capitolo della saga horror fantascientifica che è tornata ai fasti di un tempo dopo l'incredibile successo di Prey. Alla regia c'è nuovamente Dan Trachtenberg, che ha lanciato una nuova suggestione che riguarda il possibile ritorno di Arnold Schwarzenegger nel franchise. Negli ultimi mesi si è tornato a parlare con insistenza di un possibile ritorno di Schwarzenegger nel franchise di Predator. L'attore, che nel 1987 ha dato vita al leggendario maggiore Dutch, non ha mai smesso di essere associato a quella pellicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

