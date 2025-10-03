Predator badlands | anteprima ufficiale del fumetto prequel

Jumptheshark.it | 3 ott 2025

anticipazioni su predator: badlands e il primo sguardo ufficiale. Il mondo del cinema e dei fumetti si prepara ad accogliere un nuovo capitolo della saga di Predator, con l’atteso film Predator: Badlands. Mentre l’uscita cinematografica resta ancora da definire, i fan possono già scoprire alcuni dettagli attraverso un’anteprima esclusiva pubblicata da Marvel Comics. Questa anticipazione offre un primo scorcio sulla storia e sui personaggi principali, alimentando l’interesse verso questa nuova interpretazione del franchise. contenuto dell’anteprima ufficiale di marvel comics. L’immagine divulgata mostra il protagonista, Dek, in compagnia di suo padre, mentre si confrontano con una minaccia che mette a rischio la loro sopravvivenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

