Predator badlands | anteprima ufficiale del fumetto prequel
anticipazioni su predator: badlands e il primo sguardo ufficiale. Il mondo del cinema e dei fumetti si prepara ad accogliere un nuovo capitolo della saga di Predator, con l’atteso film Predator: Badlands. Mentre l’uscita cinematografica resta ancora da definire, i fan possono già scoprire alcuni dettagli attraverso un’anteprima esclusiva pubblicata da Marvel Comics. Questa anticipazione offre un primo scorcio sulla storia e sui personaggi principali, alimentando l’interesse verso questa nuova interpretazione del franchise. contenuto dell’anteprima ufficiale di marvel comics. L’immagine divulgata mostra il protagonista, Dek, in compagnia di suo padre, mentre si confrontano con una minaccia che mette a rischio la loro sopravvivenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: predator - badlands
Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga
Predator: 8 personaggi che potrebbero tornare nei badlands
Predator: Badlands – Il nuovo trailer conferma importanti collegamenti con il franchise di Alien!
Scoprite quale aspetto di Alien: Romulus ha avuto un importante impatto sull'attesissimo Predator: Badlands di Dan Trachtenberg... [REPOST] - facebook.com Vai su Facebook
Predator: Badlands, svelato il secondo personaggio di Elle Fanning! Forse vi sorprenderà - Elle Fanning non interpreterà solo la sintetica Thia in Predator: Badlands: scoprite i primi dettagli sul suo secondo ... Segnala cinema.everyeye.it
Predator: Badlands porterà in scena un dettaglio che farà infuriare i fan di Alien - Dan Trachtenberg rilancia il franchise con una direzione precisa che non mancherà di sollevare polemiche Predator: Badlands si prepara a riportare sul grande schermo uno dei mostri più iconici della s ... Da bestmovie.it