Precipita dalla finestra del palazzo | è grave al Civile

Attimi drammatici nella tarda serata di giovedì 2 ottobre lungo via Milano a Brescia. Un uomo di 44 anni è precipitato da una finestra che si affaccia sulla trafficata arteria cittadina. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata intorno alle 21.40, facendo scattare immediatamente la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

