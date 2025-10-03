Precedenti Juve Milan | sarà il 181^ confronto in Serie A! Dentro ai numeri della super sfida ecco cosa emerge dagli incroci tra bianconeri e rossoneri

Precedenti Juve Milan: 181^ incrocio tra le due squadre in Serie A! Ecco ai numeri del big match, cosa emerge nel confronto coi rossoneri. Una sfida che sa di Scudetto, un classico del nostro calcio che promette equilibrio e spettacolo. Domenica sera, alle ore 20:45, l’Allianz Stadium ospiterà la super sfida tra Juve e Milan. Un match che, a guardare i precedenti, si preannuncia una vera e propria battaglia tattica, dove a prevalere potrebbero essere le difese. Equilibrio quasi perfetto, ma pochi gol. Sarà il 181° confronto in Serie A tra le due squadre, con i bianconeri in vantaggio nel bilancio complessivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

