Prato, 3 ottobre 2025 – “Free free Palestine”, “Prato lo sa da quale parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare”. E ancora: “Gaza vincerà”, “Siamo tutti palestinesi”, accanto all’ormai canonico “Sciopero, sciopero” urlato a gran voce durante i presidi che nel corso degli ultimi anni sono stati organizzati dai sindacalisti Sudd Cobas Prato Firenze davanti a molteplici confezioni cinesi del distretto per chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori pakistani. Questi gli slogan scanditi ieri pomeriggio dalle centinaia di manifestanti (circa un migliaio, secondo gli organizzatori) che hanno preso parte alla protesta organizzata dal sindacato davanti all’Interporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato e le manifestazioni per Gaza: il blocco dell’interporto, “Stop merci per Israele”