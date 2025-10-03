Prato della Valle capitale nazionale del gusto

Gli appassionati della buona cucina sanno perfettamente che nei prossimi giorni devono tenersi liberi e possibilmente fare un passaggio nella piazza più grande d'Europa. Da domenica 5 a mercoledì 8 ottobre 2025 Padova si prepara a diventare la capitale italiana del gusto. La città ospiterà.

Ferragosto 2025: musica e fuochi d'artificio in Prato della Valle con Benji&Fede

Il mercato di Prato della Valle scelto da Confcommercio nazionale per festeggiare i suoi 80 anni

INTERNATIONAL STREET FOOD PADOVA Prato della Valle ? 5-6-7-8 Ottobre ? INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori Street Food internazionali Birra Artigianale di mi

Polizia in festa, Prato della Valle si colora di tricolore - Presenti il ministro Piantedosi e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pisani.

Festa dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, la sfilata in Prato della Valle con Piantedosi e Pisani VIDEO - Domenica 14 settembre Padova è stata teatro dell'evento conclusivo del 9° Raduno nazionale dell'Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), che ha visto la partecipazione di associati e ...