Power bank sugli aerei nuove restrizioni | è ancora possibile portarlo a bordo?

Sarà ancora possibile portare i power bank a bordo del velivolo? La risposta è positiva, ma con qualche accortezza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Power bank sugli aerei, nuove restrizioni: è ancora possibile portarlo a bordo?

Nuove regole Emirates sull’uso dei power bank a bordo Dal 1° ottobre 2025, Emirates – la più grande compagnia aerea internazionale al mondo – ha introdotto nuove misure di sicurezza riguardanti i power bank (batterie portatili per smartphone, tablet e lap - facebook.com Vai su Facebook

