La tragedia che sta vivendo il popolo palestinese è troppo grande per stare dentro le “miserie” e i “tatticismi” del sindacato italiano e della “sua” sinistra Ha perso i referendum sul lavoro per non aver raggiunto il quorum e quello sulla riduzione dei tempi per avere la cittadinanza italian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Poveri lavoratori italiani, stretti tra Maurizio Landini e Marina Calderone, un ministro del Lavoro sconosciuto