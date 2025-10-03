Postecoglou dopo 23 giorni i tifosi del Nottingham Forest vogliono già il suo esonero Times

Ventitré giorni. È questo il tempo trascorso dall’arrivo di Ange Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest, eppure i tifosi ne invocano già l’esonero. Lo riferisce il Times dopo la deludente serata europea al City Ground, dove il Midtjylland ha inflitto una pesante sconfitta per 3-1 alla squadra di casa. Per quasi trent’anni i tifosi del Forest avevano atteso questo momento, il ritorno sulla scena europea. La notte magica si è trasformata in un incubo: fischi, contestazione alla proprietà e un allenatore visibilmente sotto choc. Tra gli spalti è risuonato più volte il nome di Nuno Espírito Santo, l’allenatore esonerato per fare spazio a Postecoglou. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

