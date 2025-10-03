Postecoglou dopo 23 giorni i tifosi del Nottingham Forest vogliono già il suo esonero Times
Ventitré giorni. È questo il tempo trascorso dall’arrivo di Ange Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest, eppure i tifosi ne invocano già l’esonero. Lo riferisce il Times dopo la deludente serata europea al City Ground, dove il Midtjylland ha inflitto una pesante sconfitta per 3-1 alla squadra di casa. Per quasi trent’anni i tifosi del Forest avevano atteso questo momento, il ritorno sulla scena europea. La notte magica si è trasformata in un incubo: fischi, contestazione alla proprietà e un allenatore visibilmente sotto choc. Tra gli spalti è risuonato più volte il nome di Nuno Espírito Santo, l’allenatore esonerato per fare spazio a Postecoglou. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Nottingham Forest, Postecoglou pronto a subentrare dopo l’esonero di Espirito Santo. Mourinho resta senza panchina
Frustrad Postecoglou Warnss Forest deve migliorare dopo la sconfitta della Coppa EFL di shock a Swansea
Il Nottingham Forest è pronto ad annunciare il sostituto di Nuno Espírito Santo, esonerato nella notte dopo le tensioni crescenti delle ultime settimane. Il nuovo allenatore sarà Ange #Postecoglou, non confermato dal Tottenham dopo la vittoria dell'Europa Lea - X Vai su X
Premier league : Disastro Postecoglou , altro k.o del Nottingham, stavolta in casa contro la matricola Sunderland, da quando è arrivato due pareggi e tre sconfitte, tra cui la clamorosa eliminazione in Coppa di Lega contro lo Swansea, il post lo ricorderete, i - facebook.com Vai su Facebook
Forest, vittoria rimandata (ancora). Postecoglou: "Sembriamo diversi a 7 giorni fa" - Il nuovo allenatore del Nottingham Forest non ha ancora trovato una vittoria. tuttomercatoweb.com scrive