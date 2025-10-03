Poste Italiane sospensione notturna degli ATM di otto comuni della provincia di Avellino

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane comunica che da ieri, 2 ottobre, si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di otto uffici postali nel territorio della provincia di Avellino dalle ore 19 alle 8.30. Le sedi interessate sono: Andretta, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Zungoli, Villanova del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

