Poste Italiane lavori all' ufficio postale centrale di Gioia Tauro | ecco quando riaprirà

Reggiotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di via Sicilia a Gioia Tauro resterà chiuso dal 6 al 18 ottobre per lavori interni. Lo comunica Poste Italiane. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

poste italiane lavori ufficioPaola, lavori di manutenzione negli uffici postali di via Del Cannone - Interventi per migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza degli utenti, le innovazioni renderanno semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione ... Segnala cosenzachannel.it

Poste Italiane: a Villa San Secondo al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di via Dellavalle - La continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello dedicato nella sede di Montechiaro D’Asti A circa due anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici P ... Si legge su atnews.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Lavori Ufficio