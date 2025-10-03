Poste Italiane lavori all' ufficio postale centrale di Gioia Tauro | ecco quando riaprirà
L’ufficio postale di via Sicilia a Gioia Tauro resterà chiuso dal 6 al 18 ottobre per lavori interni. Lo comunica Poste Italiane. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: poste - italiane
