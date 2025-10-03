Posso parlarti un attimo? Truffa del prefisso +91 su whatsapp | cosa rischia chi risponde

Un messaggio innocuo, quasi banale: « Posso parlarti un attimo? ». È questa la frase che negli ultimi mesi sta diventando il biglietto da visita di una delle truffe più diffuse su WhatsApp. Il dettaglio che accomuna tutte le segnalazioni è il prefisso del mittente: +91, quello dell’India. Dietro quel contatto apparentemente casuale non c’è un amico lontano né un errore di numero, ma un’organizzazione criminale ben strutturata, capace di trasformare un semplice “ciao” in un pericoloso meccanism o di frode. Leggi anche: Nuovo giorno festivo in Italia, è ufficiale: la data decisa Leggi anche: Terremoto in Italia, lo sciame sismico non si ferma: cosa succede Come funziona il raggiro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

