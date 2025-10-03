Porto traffici in aumento del 6% rispetto allo scorso anno | 58 scali delle navi da crociera

Il Porto di Ravenna nei primi otto mesi del 2025 ha movimentato complessivamente 17.911.669 tonnellate, in aumento del 6,0% (oltre 1 milione di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli sbarchi sono stati pari a 15.692.541 tonnellate e gli imbarchi pari a 2.219.128 tonnellate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it