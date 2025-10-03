Porto integrazione per la gestione diretta dei lotti

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ARGENTARIO Primo atto dei due consigli comunali previsti per ieri e oggi (seduta che si terrà alle 8). Nell’assise di ieri mattina il sindaco Arturo Cerulli (foto) ha ricordato alcuni dipendenti comunali come Egidio Picchianti e Pierdomenico Lubrano, scomparsi nei giorni scorsi. Il Consiglio ha fatto anche i complimenti ad Ambra Sabatini per la vittoria della medaglia d’oro ai mondiali in India. Tra le variazioni al Dup 202527, che ha rilevanza programmatoria, il documento è stato modificato anche in funzione del piano regolatore portuale di Porto Ercole per circa 12 milioni di euro. È stata anche integrata la gestione diretta di alcuni lotti del porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

