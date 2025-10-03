Porto di Salerno attivisti SiCobas bloccano il varco di ponente | tensione e striscioni di protesta

Gli attivisti del sindacato SiCobas hanno interrotto l’accesso al varco di ponente del porto di Salerno, esponendo striscioni contro il governo. Sul posto le forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Mattinata di tensione al porto di Salerno, dove un gruppo di attivisti del sindacato SiCobas ha dato vita a una protesta bloccando il varco di . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Porto di Salerno, attivisti SiCobas bloccano il varco di ponente: tensione e striscioni di protesta

In questa notizia si parla di: porto - salerno

Torna la "Domenica del Mare", preghiera e solidarietà al Porto di Salerno con il Vescovo Bellandi

Allargamento del porto di Salerno: la protesta dei comuni di Vietri, Cetara e Maiori

Delocalizzare porto Salerno, la proposta di Cammarota in linea con i sindaci della costiera

Nave israeliana si ferma e riparte dal porto, Pecoraro: “Comune di Salerno complice” - facebook.com Vai su Facebook

Bloccato varco di ponente del porto di Salerno - 'Cacciamo il governo, complice del genocidio' è scritto su uno striscione esposto dai manifestanti. ansa.it scrive

Salerno, presidio al porto e traffico in tilt: lo sciopero generale per Gaza blocca il viadotto Gatto e crea code fino a Vietri - Mattinata di disagi a Salerno e lungo la Costiera Amalfitana per lo sciopero generale indetto oggi, lunedì 22 settembre, da diversi sindacati di base, tra cui l'Usb. Secondo ilvescovado.it