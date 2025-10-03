Poche settimane fa Josè Mourinho tornava al Do Dragao da spettatore e veniva omaggiato da tutto lo stadio in memoria degli straordinari risultati fatti con il Porto all’inizio della sua carriera; nemmeno un mese dopo tornerà da avversario e sarà l’allenatore della squadra che da sempre rappresenta l’eterno rivale dei Dragoni, ossia il Benfica. Molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Benfica (domenica 05 ottobre 2025 ore 22:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Clasico con poche segnature?