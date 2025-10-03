Porto-Benfica domenica 05 ottobre 2025 ore 22 | 15 | formazioni quote pronostici Clasico con poche segnature?

Poche settimane fa Josè Mourinho tornava al Do Dragao da spettatore e veniva omaggiato da tutto lo stadio in memoria degli straordinari risultati fatti con il Porto all’inizio della sua carriera; nemmeno un mese dopo tornerà da avversario e sarà l’allenatore della squadra che da sempre rappresenta l’eterno rivale dei Dragoni, ossia il Benfica. Molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Porto-Benfica (domenica 05 ottobre 2025 ore 22:15): formazioni, quote, pronostici. Clasico con poche segnature?

In questa notizia si parla di: porto - benfica

Porto-Benfica (domenica 05 ottobre 2025 ore 22:15): formazioni, quote, pronostici. Clasico con poche segnature?

Mourinho e il Benfica fermati da un virus influenzale: tra due giorni giocheranno con il Porto

Le uniche due squadre imbattute in Europa sono Bayern Monaco e Porto. Per arrivare in doppia cifra servirà battere l’Eintracht Francoforte e Benfica 1/3 - X Vai su X

Il "Farioliball" non è più fantasia ... è realtà Dall'Olanda al Portogallo, Francesco Farioli non ha tradito le aspettative. E con lui in panchina, il Porto sembra aver trovato la sua nuova fortuna Ma domenica ad attenderlo al varco c'è il Benfica di Mourinho. - facebook.com Vai su Facebook

Mourinho e il Benfica fermati da un virus influenzale: tra due giorni giocheranno con il Porto - Un virus influenzale ha messo KO i giocatori del Benfica e anche José Mourinho: avvertono mal di testa e dolori muscolari, molti potrebbero essere indisponibili ... Lo riporta fanpage.it

Benfica, è Pavlidis-show contro il Porto: il 'classico' portoghese termina 1-4 al do Dragão - show al do Dragao di Porto, con il Benfica che si è imposto per 1- tuttomercatoweb.com scrive