Portieri Inter passaggio di consegne in vista? Il club avanza una richiesta a Chivu per il futuro della porta nerazzurra

Inter News 24 Portieri Inter, Martinez pronto a diventare titolare? Possibile passaggio di consegne. Ecco la richiesta del club a Chivu. In casa Inter la questione portieri resta centrale. Attualmente la rosa nerazzurra conta su due estremi difensori di alto livello: Yann Sommer, classe 1988 e titolare della Nazionale svizzera, e Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato dal Genoa nell’estate del 2024. Al momento non esistono gerarchie prestabilite, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset le ultime scelte di Cristian Chivu hanno segnato l’inizio di un passaggio di consegne. L’allenatore nerazzurro ha infatti ricevuto l’indicazione di inserire progressivamente Martinez, che salvo sorprese dovrebbe diventare l’unico portiere confermato a partire da giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Portieri Inter, passaggio di consegne in vista? Il club avanza una richiesta a Chivu per il futuro della porta nerazzurra

In questa notizia si parla di: portieri - inter

Donnarumma Inter, Pedullà duro: «Patriottismo esagerato e patetico, non serve sbeffeggiare altri portieri»

Juve Inter LIVE: inizia il riscaldamento dei portieri, ufficiali le scelte per il derby d’Italia

Juventus-Inter 4-3. I portieri da sagra paesana. Yildiz ha qualcosa di Kakà. Si affaccia Mourinho sulla spalla di Chivu?

Tuttomercatoweb - mercato portieri: si profila un derby con il Milan. Si perché #Caprile è uno dei profili monitorati e piace molto all’#Inter. Non è il solo nel senso che anche il nome di #Meret è da tenere presente nonostante il recente rinnovo fino al 2027 con il - facebook.com Vai su Facebook

FUORI ORA Terzo episodio del nuovo podcast di Inter prodotto da Inter Media House, contiene all’interno i portieri rotanti, il personaggio Pisacane, l’incipit perfetto di un film generazionale e i meme di troppo su Pio. #ForzaInter - X Vai su X

SM - L'Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a Chivu - L'Inter oggi, con Yann Sommer e Josep Martinez, ha due portieri senza gerarchie. Scrive msn.com

Inter, Sommer in bilico: le ultime e la verità sul portiere titolare nerazzurro - Giornata di riflessione in casa Inter, dopo la sconfitta rocambolesca maturata ieri sul ... Si legge su fantamaster.it