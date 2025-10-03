Portieri Inter passaggio di consegne in vista? Il club avanza una richiesta a Chivu per il futuro della porta nerazzurra

Internews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Portieri Inter, Martinez pronto a diventare titolare? Possibile passaggio di consegne. Ecco la richiesta del club a Chivu. In casa Inter la questione portieri resta centrale. Attualmente la rosa nerazzurra conta su due estremi difensori di alto livello: Yann Sommer, classe 1988 e titolare della Nazionale svizzera, e Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato dal Genoa nell’estate del 2024. Al momento non esistono gerarchie prestabilite, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset le ultime scelte di Cristian Chivu hanno segnato l’inizio di un passaggio di consegne. L’allenatore nerazzurro ha infatti ricevuto l’indicazione di inserire progressivamente Martinez, che salvo sorprese dovrebbe diventare l’unico portiere confermato a partire da giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com

portieri inter passaggio di consegne in vista il club avanza una richiesta a chivu per il futuro della porta nerazzurra

© Internews24.com - Portieri Inter, passaggio di consegne in vista? Il club avanza una richiesta a Chivu per il futuro della porta nerazzurra

In questa notizia si parla di: portieri - inter

Donnarumma Inter, Pedullà duro: «Patriottismo esagerato e patetico, non serve sbeffeggiare altri portieri»

Juve Inter LIVE: inizia il riscaldamento dei portieri, ufficiali le scelte per il derby d’Italia

Juventus-Inter 4-3. I portieri da sagra paesana. Yildiz ha qualcosa di Kakà. Si affaccia Mourinho sulla spalla di Chivu?

portieri inter passaggio consegneSM - L'Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a Chivu - L'Inter oggi, con Yann Sommer e Josep Martinez, ha due portieri senza gerarchie. Scrive msn.com

Inter, Sommer in bilico: le ultime e la verità sul portiere titolare nerazzurro - Giornata di riflessione in casa Inter, dopo la sconfitta rocambolesca maturata ieri sul ... Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Portieri Inter Passaggio Consegne