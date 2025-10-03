Portiamo Meta e Tiktok in tribunale stanno rovinando i nostri figli

Parla Claudia Di Pasquale, presidente dell'Associazione italiana genitori (Age) che conta una settantina di sedi in Italia, che partecipa alla class action.

Social sotto accusa, prima class action in Italia dei genitori contro Meta e TikTok: Moige sfida i giganti del web in tribunale per proteggere minori da algoritmi manipolativi ... - Il Movimento Italiano Genitori (Moige), affiancato dallo studio legale Ambrosio & Commodo e un gruppo di genitori, ha promosso la prima class action inibitoria in Italia contro Meta (proprietaria di F ... Scrive orizzontescuola.it