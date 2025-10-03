Porti treni e università bloccati dai pro Pal Slogan choc nei cortei
Da Nord a Sud, cittadini e studenti sono ostaggio di sindacati, gruppi pro Pal radicali, collettivi e centri sociali tra scioperi, presidi e occupazioni violente. Una situazione destinata a peggiorare nella giornata di oggi in cui è previsto lo sciopero generale annunciato dalla Cgil e dai sindacati di base (Usb e Cobas) ma che già ieri ha provocato numerosi disagi e scontri. Al grido di "blocchiamo tutto", a Bologna i manifestanti delle scuole superiori e dell'Università in corteo per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla sono arrivati all'ingresso della stazione con l'obiettivo di bloccare il traffico ferroviario ma sono stati fermati da agenti in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: porti - treni
Trasporti: Xinjiang, +10.000 viaggi treni merci Cina-Europa nel 2025 in 2 porti ferroviari
Domani (22 settembre) lo sciopero generale a sostegno della popolazione di Gaza: stop a treni, bus, scuole, università e porti
Sciopero generale per Gaza, treni cancellati e porti bloccati. DIRETTA
Non esiste il diritto al caos Lo sciopero a sorpresa non è una bandiera politica da sventolare sulla pelle di chi viaggia e lavora. Se qualcuno pensa di bloccare strade, treni o porti fuori dalle regole, dovrà assumersene tutte le conseguenze ? - X Vai su X
Tg2. . #Sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base, in solidarietà con la #Palestina. Molte scuole chiuse, treni a rischio, occupati porti e stazioni. Cortei in 80 città. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22settembre Vai su Facebook
Porti, treni e università bloccati dai pro. Pal Slogan choc nei cortei - Al grido di "blocchiamo tutto", a Bologna i manifestanti delle scuole superiori e dell'Università in corteo per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla sono arrivati all'ingresso della stazione ... Lo riporta ilgiornale.it
Treni fermi e porti bloccati. I pro Pal paralizzano l'Italia - Inizia l'autunno caldo di Cgil e Usb, presto altre serrate ... Come scrive msn.com