Porti treni e università bloccati dai pro Pal Slogan choc nei cortei

Da Nord a Sud, cittadini e studenti sono ostaggio di sindacati, gruppi pro Pal radicali, collettivi e centri sociali tra scioperi, presidi e occupazioni violente. Una situazione destinata a peggiorare nella giornata di oggi in cui è previsto lo sciopero generale annunciato dalla Cgil e dai sindacati di base (Usb e Cobas) ma che già ieri ha provocato numerosi disagi e scontri. Al grido di "blocchiamo tutto", a Bologna i manifestanti delle scuole superiori e dell'Università in corteo per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla sono arrivati all'ingresso della stazione con l'obiettivo di bloccare il traffico ferroviario ma sono stati fermati da agenti in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

