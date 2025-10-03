Porti aeroporti e binari | i cortei fermano i trasporti per 24 ore
Manifestazione nei porti e binari occupati in diverse città. A Genova i camalli hanno bloccato l’attracco della nave israeliana Medkon Perla. Anche oggi, a partire dalle 8, la città si . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
? "Non capisco perché per protestare contro questa vicenda" della #Flotilla "si debbano bloccare porti, stazioni, aeroporti. Non aiuta il popolo palestinese". Lo ha detto il ministro degli Esteri #AntonioTajani a Porta a Porta. "I palestinesi ci ringraziano, mentre - X Vai su X
“Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto: porti, aeroporti e stazioni”. Mentre la nave israeliana Zim Virginia si appresta a lasciare Livorno, dopo esser stata ‘respinta’ dai portuali in sciopero che si sono rifiutati di procedere con le operazioni di carico e scarico, in - facebook.com Vai su Facebook
Notte di cortei nelle città italiane, in solidarietà con la Flotilla. Venerdì sciopero generale - A Napoli occupati i binari della stazione, a Roma migliaia di persone hanno cercato di raggiungere Palazzo Chigi, a Bologna i manifestanti chiedono le ... Segnala huffingtonpost.it
Flotilla, Torino si mobilita: centinaia di persone in piazza Palazzo di Città - Manifestazione ieri sera lungo le vie del centro e in stazione: «Le piazze sono le uniche che possono far tremare questo governo» ... Scrive lastampa.it