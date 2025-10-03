Portato subito dal medico Paura al Grande Fratello incidente in giardino per il concorrente

Momenti di paura nella Casa del Grande Fratello. Poco fa un concorrente è rimasto vittima di un incidente che ha fatto scendere il silenzio tra gli inquilini e generato ansia anche tra i telespettatori collegati in diretta. La produzione è intervenuta immediatamente e il partecipante è stato portato dal medico per ricevere le cure necessarie. Per fortuna le condizioni non sembrano gravi, ma l’episodio ha riportato l’attenzione sui rischi che possono verificarsi anche in un contesto televisivo apparentemente protetto e sicuro. Il fatto ha avuto come protagonisti Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it