Portato subito dal medico Paura al Grande Fratello incidente in giardino per il concorrente
Momenti di paura nella Casa del Grande Fratello. Poco fa un concorrente è rimasto vittima di un incidente che ha fatto scendere il silenzio tra gli inquilini e generato ansia anche tra i telespettatori collegati in diretta. La produzione è intervenuta immediatamente e il partecipante è stato portato dal medico per ricevere le cure necessarie. Per fortuna le condizioni non sembrano gravi, ma l’episodio ha riportato l’attenzione sui rischi che possono verificarsi anche in un contesto televisivo apparentemente protetto e sicuro. Il fatto ha avuto come protagonisti Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: portato - subito
Con Donnarumma Guardiola ha portato al City la vecchia scuola. E lui e Gigio si sono trovati subito bene (Times)
Trovato sotto la pioggia, infreddolito e spaventato, questo micetto è stato subito raccolto e portato da un veterinario per farlo visitare. Il piccolo ha meno di 2 mesi, è un maschietto ed è raffreddato, ha la congiuntivite e un po’ di bronchite. Tutto risolvibile con la g - facebook.com Vai su Facebook
Paura per Osimhen: perde i sensi e viene portato in ospedale. Il comunicato del Napoli: trauma cranico - Altra tegola per il Napoli e tanta paura per Victor Osimhen che non sta vivendo sicuramente un momento fortunato della sua giovane carriera. Scrive calciomercato.com