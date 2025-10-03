Portalo in ascensore piegalo in auto carica fino a decine di chili | questo carrello fa tutto e oggi costa meno

Il carrello pieghevole VOUNOT in alluminio è progettato per facilitare il trasporto della spesa e di carichi pesanti. Il sistema a sei ruote consente di superare scale e marciapiedi con meno sforzo, mentre la struttura leggera e pieghevole lo rende pratico da riporre. Su Amazon è disponibile ad un prezzo scontato rispetto al listino di soli 36,70€, IVA inclusa. Ordina ora su Amazon Un sistema di trasporto pensato per la città. Tra le caratteristiche che meritano attenzione, il meccanismo a sei ruote consente di superare agevolmente dislivelli e superfici irregolari, riducendo lo sforzo necessario anche quando il carico è consistente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Portalo in ascensore, piegalo in auto, carica fino a decine di chili: questo carrello fa tutto (e oggi costa meno)

