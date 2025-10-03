Portaerei Usa e caccia in volo a Nato avverte Mosca | cosa svelano le manovre Neptune Strike
Il posizionamento della portaerei nucleare USS Gerald R. Ford nelle acque norvegesi rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche di sicurezza e nell’area nordica e baltica. Questa operazione, parte integrante dell’attività di vigilanza avanzata Nato denominata Neptune Strike, costituisce una risposta concertata alle crescenti attività della Federazione russa, le quali continuano a destare importanti riflessioni sulla stabilità e la sicurezza degli Stati membri dell’Alleanza Atlantica. L’azione militare congiunta ha evidenziato capacità operative di elevato profilo e una determinazione rafforzata nel presidio di uno dei teatri strategici più critici d’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: portaerei - caccia
Portaerei, droni e caccia: i progressi (quelli veri e quelli presunti) della Cina
Caccia J-35 e J-15T lanciati con catapulte elettromagnetiche: la strategia della portaerei cinese
Sviluppato per andare a caccia delle grandi portaerei americane, capace di volare a Mach 3 grazie all’esuberanza dei suoi quattro Kolesov RD-36, avveniristico e losco come solo un progetto sovietico può essere, il Sukhoi T-4 è uno degli aerei più affascinant Vai su Facebook
Oggi sono stato invitato a bordo della #portaerei #USSGeraldFord, la più grande al mondo, che è ancorata nel fiordo di #Oslo. Essa è parte di un gruppo navale più ampio che nelle scorse settimane ha navigato nelle acque nordiche come strumento sia di det - X Vai su X
Portaerei Usa e caccia in volo, a Nato avverte Mosca: cosa svelano le manovre Neptune Strike - 18 colpiscono obiettivi in Finlandia, risposta alle crescenti provocazioni russe nello spazio aereo baltico e nordico ... Scrive msn.com
Alaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Nato: jet Mosca vicino a spazio aereo lettone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alaska, caccia Usa intercettano aerei russi. Da tg24.sky.it