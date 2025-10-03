Il posizionamento della portaerei nucleare USS Gerald R. Ford nelle acque norvegesi rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche di sicurezza e nell’area nordica e baltica. Questa operazione, parte integrante dell’attività di vigilanza avanzata Nato denominata Neptune Strike, costituisce una risposta concertata alle crescenti attività della Federazione russa, le quali continuano a destare importanti riflessioni sulla stabilità e la sicurezza degli Stati membri dell’Alleanza Atlantica. L’azione militare congiunta ha evidenziato capacità operative di elevato profilo e una determinazione rafforzata nel presidio di uno dei teatri strategici più critici d’Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Portaerei Usa e caccia in volo, a Nato avverte Mosca: cosa svelano le manovre Neptune Strike