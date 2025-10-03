Porno hackerato per fare educazione sessuale

"Se in questi giorni sono rientrati a scuola circa 6 milioni di bambini e ragazzi, per molti di loro il back to school significa anche “back to porn”: il mondo delle relazioni verrà affrontato avendo come unico strumento educativo alla sessualità quello della pornografia. In mancanza di attori istituzionali la ricerca di informazioni su pratiche sessuali passerà dalla rete, e il primo accesso a contenuti porno arriverà prima dei 13 anni". Comincia così la riflessione del social magazine Loveby che ha lanciato la campagna #HackingThePorn per sensibilizzare le persone sulla scarsità di educazione sessuale in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

