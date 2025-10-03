Porlezza blitz della Finanza contro lo spaccio mordi e fuggi in un parcheggio di Porlezza
Nella serata di giovedì, una mirata operazione antidroga della guardia di finanza ha portato all’arresto di uno spacciatore nel Comune di Porlezza. Le pattuglie della compagnia di Menaggio hanno intercettato in un’area di parcheggio due persone durante la cessione di sostanze psicotrope: lo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: porlezza - blitz
Blitz antidroga in un parcheggio di Porlezza: un arresto, cocaina e contanti sequestrati
Porlezza, blitz della Finanza contro lo spaccio “mordi e fuggi” in un parcheggio di Porlezza
Maranghi contro tutti - Mediobanca su Fiat alle quali non ha creduto nessuno o che i problemi vanno gestiti in silenzio'. Da milanofinanza.it
Moneglia, blitz della Finanza alla Secca. Verifica fiscale sulla gestione - Moneglia – Blitz della Guardia di Finanza nei giorni scorsi dal parcheggio della Secca di Moneglia, per una verifica fiscale. Segnala ilsecoloxix.it