Porcelli M5S | Qualiano merita trasparenza | la Multiservizi è un buco nero di debiti
L’intervista al consigliere M5S Massimiliano Porcelli: “Il Sindaco De Leonardis scarica responsabilità, ma intanto il paese resta sporco e indebitato”. Consigliere Porcelli, partiamo dall’ultimo consiglio comunale. Lei ha sollevato la questione della mancata consegna dei bilanci della Multiservizi Srl. Di cosa si tratta? La situazione è grave e paradossale allo stesso tempo. I bilanci della Multiservizi Srl, società in liquidazione, non sono stati messi a disposizione. Si parla di un possibile problema tecnico o di una mancata validazione da parte della Camera di Commercio, ma resta il fatto che i consiglieri si trovano a discutere e votare senza poter visionare i documenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
