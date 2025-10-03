' Pontedera in Salute 2025' | donate due culle pediatriche all' ospedale

Grazie ai proventi raccolti durante l'evento di prevenzione 'Pontedera in Salute 2025', è stato possibile realizzare due azioni di grande valore sociale e concreto: la donazione di due culle co-sleeping e un contributo ai Clown Dottori dell'U.O. di Neonatologia e Pediatria dell'Ospedale Felice. 🔗 Leggi su Pisatoday.it