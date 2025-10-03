Pontecorvo la direttrice sanitaria della Asl in visita alla casa della salute
Ieri pomeriggio, la Direttrice Sanitaria della ASL di Frosinone, Maria Giovanna Colella, ha effettuato una visita ufficiale alla Casa della Salute di Pontecorvo, accompagnata dai dirigenti delle professioni tecniche e infermieristiche, rispettivamente Myriam Tatangelo e Gennaro Scialò.
