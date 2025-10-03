Pontecagnano il caso dei 160 gatti tenuti in condizioni di degrado | nuova ordinanza del sindaco
Nuovo capitolo nella vicenda dei circa 160 gatti tenuti in condizioni igienico-sanitarie critiche a Pontecagnano Faiano. Il sindaco, Giuseppe Lanzara, ha infatti emesso un'ordinanza per imporre la riduzione a 20 felini dopo che il sequestro, disposto in un primo momento, non è stato convalidato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
