Pontecagnano Faiano parco giochi in Via Budetti | indagini in corso per dare un nome al responsabile dell’incendio
“Ieri sera si è verificato un fatto a dir poco increscioso nella nostra città; un atto vile e gravissimo, che ha distrutto uno spazio destinato ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, e che avrebbe potuto arrecare danni ancor più seri in un’area centrale e popolata come quella di Via Budetti. Le Forze dell’Ordine sono già in possesso di foto e video con cui risalire al responsabile di questo scempio, ma è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, ai quali chiediamo, anche informalmente, di trasmettere ogni minima informazione che possa rivelarsi utile a chiudere questa tristissima pagina della storia della nostra comunità. 🔗 Leggi su Zon.it
