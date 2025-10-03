Ponte governo a lavoro per trasmettere le integrazioni alla Corte dei Conti

Il Mit, insieme alla società concessionaria Stretto di Messina, sta collaborando attivamente con la presidenza del Consiglio, il ministero dell'Economia e delle Finanze e il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per fornire, nei tempi previsti, tutti gli elementi necessari affinché. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - governo

Bonus ponte per 506mila famiglie, il governo ci mette una toppa

Cosa succede se il governo fa rientrare il Ponte sullo Stretto nelle spese militari e perché è “una furbata”

Cosa succede se il governo fa rientrare il Ponte sullo Stretto nelle spese militari e perché è “una furbata”

Nessuna intesa fra repubblicani e democratici sulla legge ponte per finanziare il governo federale fino al 21 novembre: gli Stati Uniti sono in shutdown. Chiusi molti uffici pubblici, dipendenti federali messi in congedo o in alcuni casi obbligati a lavorare senza - facebook.com Vai su Facebook

Il ponte Huajiang Grand Canyon nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, destinato a diventare il ponte più alto del mondo, sarà aperto al traffico il 28 settembre dopo oltre tre anni di lavori, ha annunciato mercoledì il governo locale. Il ponte è lungo - X Vai su X

Ponte sullo Stretto: mercoledì l’ok del CIPESS, previsti 100.000 posti di lavoro e 15 miliardi per la realizzazione - 30 il CIPESS annuncerà ufficialmente il suo ok al progetto del ponte sospeso più lungo al mondo; opera in ... Secondo blitzquotidiano.it

Ponte sullo Stretto, Governo: “Interlocuzione fisiologica con la Corte dei Conti” - Ci sono state richieste di approfondimento e verranno immediatamente consegnate alla Corte, che ha fatto un im ... Riporta finanza.repubblica.it