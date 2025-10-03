Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa La prevenzione torna protagonista a Ponte. Domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 13, la Casa delle Associazioni di Via Borgo ospiterà “La Domenica della Prevenzione”, un appuntamento che coniuga screening gratuiti, sensibilizzazione e solidarietà, promosso dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro ODV – sede CEBN, con il patrocinio del Comune. Durante la mattinata per i cittadini e le cittadine sarà possibile sottoporsi, previa prenotazione, a esami diagnostici fondamentali per la salute: Ecografia mammaria e visita senologica con la dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ponte, Domenica la salute scende in piazza con "La Domenica della Prevenzione"