Pomeriggio sommerso | La forza di una Donna sacrificata per lasciare spazio

Il pomeriggio di Canale 5 è diventato un campo di battaglia dove i titoli più forti si contendono ogni minuto utile. In questo scenario la soap turca "La forza di una donna", tra le più amate degli ultimi mesi, si ritrova a fare da vittima sacrificale. Dopo l'estate da protagonista, con puntate lunghe e maratone capaci di trainare tutto il palinsesto, la serie ha visto ridursi drasticamente il proprio spazio per lasciare posto al ritorno di programmi consolidati. Il motivo principale di questo ridimensionamento è il rientro dei grandi appuntamenti del daytime: Uomini e Donne, la striscia quotidiana di Amici e i talk d'attualità hanno ripreso possesso delle loro fasce storiche, costringendo la soap a una collocazione sempre più marginale.