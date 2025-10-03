Polonara | Aspettatemi ci sono anch' io Grazie Sassari riparto dal 33
Campione d’Italia in carica con la Virtus Bologna, nuovo acquisto del club sardo, reduce da un trapianto di midollo contro la leucemia: l’ala racconta la sua lunga estate e presenta la Serie A di basket: “Voglio tornare, ci credo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Polonara oltre la leucemia. Ha firmato per Sassari: "Voglio tornare a giocare" - La Virtus lo voleva ambasciatore, la Sardegna lo riabbraccia a scatola chiusa. quotidiano.net scrive