Polonara | Aspettatemi ci sono anch' io Grazie Sassari riparto dal 33

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campione d’Italia in carica con la Virtus Bologna, nuovo acquisto del club sardo, reduce da un trapianto di midollo contro la leucemia: l’ala racconta la sua lunga estate e presenta la Serie A di basket: “Voglio tornare, ci credo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

polonara aspettatemi ci sono anch io grazie sassari riparto dal 33

© Gazzetta.it - Polonara: "Aspettatemi, ci sono anch'io. Grazie Sassari, riparto dal 33..."

In questa notizia si parla di: polonara - aspettatemi

Polonara: "Aspettatemi, ci sono anch'io. Grazie Sassari, riparto dal 33..." - Campione d’Italia in carica con la Virtus Bologna, nuovo acquisto del club sardo, reduce da un trapianto di midollo contro la leucemia: l’ala racconta la sua lunga estate e presenta la Serie A di bask ... Si legge su msn.com

Polonara oltre la leucemia. Ha firmato per Sassari: "Voglio tornare a giocare" - La Virtus lo voleva ambasciatore, la Sardegna lo riabbraccia a scatola chiusa. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Polonara Aspettatemi Sono Anch