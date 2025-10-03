Policoro | il giallo riaperto nuovi documenti choc
A distanza di quasi quarant’anni, il caso di Luca Orioli e Marirosa Andreotta torna a scuotere la giustizia. I due giovani studenti, entrambi ventunenni, furono trovati senza vita la sera del 23 marzo 1988 in una villetta di Policoro, in Basilicata. Una tragedia che allora venne archiviata come incidente domestico: folgorazione durante un bagno o, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: policoro - giallo
l giallo dei fidanzatini di Policoro: incidente o duplice omicidio?
«Luca e Marirosa vittime di un duplice omicidio mascherato da tragedia domestica». La nuova perizia che riapre il giallo dei “fidanzatini di Policoro”
«Luca e Marirosa vittime di un duplice omicidio mascherato da tragedia domestica». La nuova perizia che riapre il giallo dei "fidanzatini di Policoro" - La spiegazione ufficiale, allora, parlò di una fuga di monossido di carbonio.
Il giallo dei fidanzatini morti a Policoro, l'appello del comitato: «La Procura riapra il caso» - Dopo 37 anni #VeritàeGiustiziaperLuca# si schiera al fianco di Olimpia Fuina per chiedere giustizia per suo figlio Luca Orioli, il giovane trovato senza vita insieme alla sua fidanzata, Marirosa ...