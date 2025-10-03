Polenta cucina tipica birra e castagne | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

L’OktoBERG Fest al Piazzale degli Alpini, la sagra della polenta a Valtrighe di Mapello, la sagra della castagna a Redivivo (Averara), la sagra delle borole ad Albino (domenica), “Sapori d’ottobre” a Lovere, “Oktoberfest di Sotto il Monte”, Oktoberfest a Rovetta, OktoberFest” a Gorle, Pegher fest” a Bratto, la sagra di San Remigio a Endine Gaiano, “Un Lago diVino” a Villongo, la festa della Madonna del Rosario a Solza e a Stabello di Zogno, “Castanea” a Pradalunga, “I giorni del melgotto” a Gandino e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

