Bologna, 3 ottobre 2025 – Non bastano gli appelli alla calma e alla non violenza arrivati questa mattina. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, "mette bandiere, lascia accampare la gente in piazza, tollera qualsiasi cosa. Fino a che non succedono cose come quella di ieri notte", fa notare il capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, oggi dopo l'incontro col questore Antonio Sbordone. "Fa sorridere amaramente sentire che oggi Lepore chiede la condanna di violenze che probabilmente dovrebbe evitare che si realizzino. Se è troppo tardi? Non è mai troppo tardi - risponde Bignami ai cronisti - bisognerebbe però che qualcuno avesse senso delle istituzioni e smettesse di cercare di inseguire un consenso che in realtà non è raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Polemiche dopo la guerriglia a Bologna. Bignami (FdI): “Lepore tollera qualsiasi cosa”. La Lega: “Arrestare chi invade l’autostrada” - Il capogruppo Fdi alla Camera attacca il sindaco: “Mette bandiere, lascia accampare la gente in piazza, tollera qualsiasi cosa, finché non succedono cose come quelle di ieri notte”. Da ilrestodelcarlino.it
Corteo a Bologna per Flotilla, zona stazione devastata. Guerriglia tra bombe carta e lacrimogeni. “Treni, circolazione fortemente rallentata” - Treni sospesi fino a tarda notte, poi la circolazione è ripresa ma è “fortemente rallentata” a Bologna centrale. Lo riporta msn.com