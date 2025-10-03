Polemiche dopo la guerriglia a Bologna Bignami FdI | Lepore tollera qualsiasi cosa La Lega | Arrestare chi invade l’autostrada

Bologna, 3 ottobre 2025 – Non bastano gli appelli alla calma e alla non violenza arrivati questa mattina. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, "mette bandiere, lascia accampare la gente in piazza, tollera qualsiasi cosa. Fino a che non succedono cose come quella di ieri notte", fa notare il capogruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami, oggi dopo l'incontro col questore Antonio Sbordone. "Fa sorridere amaramente sentire che oggi Lepore chiede la condanna di violenze che probabilmente dovrebbe evitare che si realizzino. Se è troppo tardi? Non è mai troppo tardi - risponde Bignami ai cronisti - bisognerebbe però che qualcuno avesse senso delle istituzioni e smettesse di cercare di inseguire un consenso che in realtà non è raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

