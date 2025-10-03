Il nuovo trailer panoramico di sei minuti regala ai fan uno scorcio dettagliato su Leggende Pokémon Z-A, atteso il 16 ottobre su Nintendo Switch e Switch 2. Con immagini dinamiche, The Pokémon Company, Nintendo e Game Freak mostrano un mondo in evoluzione, pronto a fondere esplorazione libera e combattimenti in tempo reale. Luminopoli, cuore del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Pokémon Legends Z-A brilla in un trailer panoramico di 6 minuti